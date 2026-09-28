E' iniziata nel miglior modo possibile la stagione dell'Inter Women. Le nerazzurre, dopo essersi qualificate per la Champions League femminile, hanno vinto all'esordio assoluto contro l'Hacken, ripetendosi poi alla prima giornata di Serie A contro la Fiorentina. Oggi la Serie A Women Athora ha reso noti gli orari delle partite dalla 4a alla 6a giornata. Ecco quando scenderanno in campo Irene Santi e compagne.

4a giornata: NAPOLI-INTER (sabato 24 ottobre, ore 16).

5a giornata: INTER-LAZIO (domenica 1 novembre, ore 12.30).

6a giornata: MILAN-INTER (sabato 7 novembre, ore 15).