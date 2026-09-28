Il caso legato a Giovanni Malagò "é un tema tutto sportivo, guai a renderlo diverso. Il CONI ora deve valutare, dopo di che non c'è solo questo. È tutto polarizzato su questo tema, ma ci sono altri problemi, vorrei vedere tavoli di lavoro che sembrano sospesi in attesa di sciogliere il caso tesseramento. Credo anche le componenti vogliano si discuta di altro e non solo del tesseramento". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante 'Non Stop News' a RTL 102.5.

Parlando dell'esordio negativo della Nazionale in Nations League ha aggiunto: "Non si può pensare di cambiare un mood in poche settimane, bisogna avere pazienza. Mi sarei sorpreso del contrario, c'è un percorso da fare e va accompagnato. Ci sono tanti ragazzi scesi in campo, diamogli il tempo di dimostrare il proprio lavoro, la pazienza in questi casi è un elemento imprescindibile quando si apre un nuovo ciclo".