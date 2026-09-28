Dopo essersi messa in tasca tre punti grazie al tris calato in casa della Macedonia del Nord, la Svizzera deve già pensare alla prossima partita contro la Scozia, in programma domani. “Questi incontri ravvicinati sono una novità per noi, ma i giocatori sono abituati. Da parte dello staff sarà importante gestire bene soprattutto l’aspetto psicologico, perché sarà tutta un’altra partita", ha spiegato Davide Callà, vice del ct Murat Yakin, alla RSI.

Per preparare al meglio questi appuntamenti, ha fatto notare Callà, sarà fondamentale mantenere il giusto equilibrio in squadra tra giovani e senatori: “Sapevamo di poter contare sullo zoccolo duro della squadra. Akanji, Elvedi, Freuler, Kobel e Rodriguez hanno dato certezze e aiutato i giovani a esprimersi al meglio".

Infine, a proposito della pesante eredità di Xhaka che dovrà raccogliere Jashari, Callà ha concluso: “Non bisogna paragonare troppo Granit e Ardon: anche se giocano nella stessa posizione, interpretano il ruolo in maniera diversa”.