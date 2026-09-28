Manca sempre meno alla prima convocazione con l'Inter di Djed Spence. Che, approfittando della sosta del campionato, ha accelerato il suo percorso per ritrovare la miglior condizione fisica in queste ultime due settimane. Oggi, alla Pinetina di Appiano Gentile, il laterale inglese si è allenato per la prima volta in gruppo, con l'obiettivo chiaro di mettersi finalmente a disposizione di Cristian Chivu per la gara contro il Parma del prossimo 10 ottobre. "I'm coming (Sto arrivando, ndr)', ha scritto l'ex giocatore del Tottenham su Instagram, commentando un post. pubblicato dal club milanese in cui veniva definito 'concentrato'  durante la seduta odierna. 
 

Sezione: Focus / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 22:17
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.