Manca sempre meno alla prima convocazione con l'Inter di Djed Spence. Che, approfittando della sosta del campionato, ha accelerato il suo percorso per ritrovare la miglior condizione fisica in queste ultime due settimane. Oggi, alla Pinetina di Appiano Gentile, il laterale inglese si è allenato per la prima volta in gruppo, con l'obiettivo chiaro di mettersi finalmente a disposizione di Cristian Chivu per la gara contro il Parma del prossimo 10 ottobre. "I'm coming (Sto arrivando, ndr)', ha scritto l'ex giocatore del Tottenham su Instagram, commentando un post. pubblicato dal club milanese in cui veniva definito 'concentrato' durante la seduta odierna.

