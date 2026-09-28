Tutto facile per l'Italia U19 in Turchia. Gli Azzurrini di Bollini hanno battuto i pari età turchi per 0-3 oggi pomeriggio, in un'amichevole che avrà sicuramente dato indicazioni confortanti al CT. I gol sono arrivati tutti nella prima metà della ripresa: al 55' Wiafe (Genoa), al 59' Broggian (Como) e al 65' Elimoghale (Juventus) hanno deciso la gara. In campo anche due giocatori dell'Inter. Ha giocato 90 minuti il terzino sinistro dell'Under 23 Mattia Marello, mentre è subentrato al 69' il capocannoniere del campionato Primavera Cristian Carrara.