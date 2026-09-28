Ventisei anno dopo Filippo e Simone Inzaghi, un'altra coppia di fratelli condividerà il campo in una partita della Nazionale italiana. Sì, perché il ct Roberto Mancini ha deciso di schierare contemporaneamente nella squadra titolare Francesco Pio e Sebastiano Esposito nel match che gli azzurri disputeranno alle 20.45, all'Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu di Bursa, contro la Turchia, per la seconda giornata di Nations League.
 

L'indiscrezione di qualche ora fa, dunque, è stata confermata ufficialmente all'atto della pubblicazione delle distinte da parte della UEFA. Confermata anche la presenza dell'altro nerazzurro convocato (Nicolò Barella è rimasto a riposo): Alessandro Bastoni torna a giocare dal via dopo aver scontato la squalifica nel turno precedente. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 19:38
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.