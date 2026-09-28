Ventisei anno dopo Filippo e Simone Inzaghi, un'altra coppia di fratelli condividerà il campo in una partita della Nazionale italiana. Sì, perché il ct Roberto Mancini ha deciso di schierare contemporaneamente nella squadra titolare Francesco Pio e Sebastiano Esposito nel match che gli azzurri disputeranno alle 20.45, all'Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu di Bursa, contro la Turchia, per la seconda giornata di Nations League.



L'indiscrezione di qualche ora fa, dunque, è stata confermata ufficialmente all'atto della pubblicazione delle distinte da parte della UEFA. Confermata anche la presenza dell'altro nerazzurro convocato (Nicolò Barella è rimasto a riposo): Alessandro Bastoni torna a giocare dal via dopo aver scontato la squalifica nel turno precedente.