Tra i giocatori che si sono messi maggiormente in luce in questa prima parte di campionato c'è l'attaccante del Cagliari Paul Mendy, sul quale le big italiane, in particolare l'Inter, si sono già mosse coi propri scout. Mendy che riceve l'attestato di stima da parte di un grande ex rossoblu, quel Franco Selvaggi diventato campione del mondo nel 1982 con l'Italia di Enzo Bearzot pur non avendo mai giocato un minuto nella cavalcata spagnola. "È un attaccante molto interessante, vede la porta, è veloce, sa fare il punto di riferimento là davanti. Secondo me ha un gran bel futuro davanti".

Alessandro Romano, invece, è finito nel mirino della critica dopo lo 0-2 dell’Italia con il Belgio in Nations League. Cosa ne pensa?

"Che è un’esagerazione. Intanto, mi pare che tutta l’Italia, specie nel primo tempo, abbia giocato male. E poi questo ragazzo, anche lui molto interessante, era all’esordio con la maglia azzurra e ha giocato in una partita contro un avversario forte come il Belgio. Non era l’occasione giusta per emergere, ma si rifarà presto perché ha indiscutibili qualità".