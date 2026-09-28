Il 'King Baudouin Stadium' di Bruxelles, teatro della gara di Nations League tra Belgio e Francia, terrà a battesimo il debutto assoluto con la nazionale transalpina maggiore dell'interista Andy Diouf, schierato dal ct Zinedine Zidane come terzino sinistro nella difesa a quattro composta da Lacroix, Jaquet e Kalulu. L'ex Lens ha vinto il ballottaggio con Adrien Truffert, che era stato scelto da Zizou nella precedente sfida vinta dai Galletti a spese della Turchia.
C'è curiosità attorno a questo ennesimo esperimento tattico su Diouf, già impiegato nel club in un ruolo non suo da Cristian Chivu che lo fa giocare come quinto di destra, nonostante il diretto interessato abbia sempre detto di sentirsi un centrocampista. Stasera, contro un avversario di livello - avrà di fronte a sé Diego Moreira in un anticipo di derby di Milano - vedremo come si disimpegnerà.
"Se metto Warren Zaire-Emery a centrocampo, è perché voglio vederlo a centrocampo! È come Andy Diouf, che gioca in una posizione piuttosto diversa all'Inter, io voglio vederlo terzino sinistro", aveva detto Zidane a proposito del ruolo del nerazzurro.
Les 11 Bleus qui débuteront face à la Belgique ce soir 🇫🇷#BELFRA pic.twitter.com/B3G8UcqSZL— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 28, 2026
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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