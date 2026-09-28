Seconda partita da titolare in pochi giorni con la nazionale polacca, per Piotr Zielinski, anche stasera in campo dal via con la fascia di capitano al braccio e la maglia numero dieci sulle spalle. Dopo lo 0-0 casalingo contro la Bosnia, con tanto di rimpianto per l'occasione finale sprecata, il centrocampista dell'Inter guiderà il centrocampo della sua selezione contro la Svezia nel match valido per la seconda giornata del gruppo 4 della Lega B di Nations League. 

Sezione: News / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 19:57
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.