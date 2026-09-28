Prosegue il cammino europeo dell’Inter Women: dopo la storica vittoria contro l'Hacken nella partita d'esordio nella competizione, le nerazzurre saranno impegnate in trasferta contro l’Austria Wien nella seconda giornata della Fase Campionato della UEFA Women’s Champions League.

La partita è in programma giovedì 1° ottobre alle ore 18:45 al Franz-Horr Stadion di Vienna.

I tifosi nerazzurri possono acquistare i biglietti destinati al settore ospiti (settore NORD 102) esclusivamente online su https://tickets.fk-austria.at/shop/3/event/2779

Tutti gli altri settori dello stadio sono acquistabili su https://tickets.fk-austria.at/shop/3 

PREZZI

Il prezzo del singolo biglietto è di 23€ per gli adulti e 12€ per i bambini.

INFO IMPORTANTI PER L’ACCESSO

Si comunica alla tifoseria che non è consentito portare all’interno dell’impianto tamburi e megafoni.

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 19:28
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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