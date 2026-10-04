Primo test match con la maglia del Bologna per Matteo Darmian. Il difensore aggregatosi alla formazione di Raffaele Palladino dopo essersi svincolato dall'Inter ha giocato infatti un'amichevole con la maglia rossoblu questa mattina a Casteldebole contro l'Ascoli nell'ambito di un allenamento congiunto che ha previsto anche lavoro in palestra e attivazione atletica. Domani, Darmian dovrebbe firmare il contratto che lo legherà ai felsinei per il resto della stagione.