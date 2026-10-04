Primo test match con la maglia del Bologna per Matteo Darmian. Il difensore aggregatosi alla formazione di Raffaele Palladino dopo essersi svincolato dall'Inter ha giocato infatti un'amichevole con la maglia rossoblu questa mattina a Casteldebole contro l'Ascoli nell'ambito di un allenamento congiunto che ha previsto anche lavoro in palestra e attivazione atletica. Domani, Darmian dovrebbe firmare il contratto che lo legherà ai felsinei per il resto della stagione. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 15:04 / Fonte: Quotidiano Sportivo
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.