Basta un gol nel finale di partita al Borussia Dortmund per riprendersi la testa della classifica di Bundesliga. I gialloneri, prossimi avversari dell'Inter in Champions League, riescono a piegare di misura l'Eintracht Francoforte grazie alla rete all'80' di Max Baier. In attesa del risultato del Bayern Monaco, la compagine di Niko Kovac si porta temporaneamente in cima alla graduatoria del campionato tedesco. 

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 23:50
Autore: Carlo Alberto Gamba
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