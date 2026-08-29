La Fiorentina potrebbe mettere a segno un acquisto a tinte nerazzurre per rinforzare il proprio reparto offensivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la compagine toscana sarebbe in trattativa con il Leeds per acquistare il cartellino di Wilfried Gnonto, esterno offensivo formatosi calcisticamente nelle giovanili dell'Inter a cavallo tra il 2012 e il 2020. I contatti tra le parti sarebbero in corso.