Domenica sera l'Inter torna in campo a Cagliari per la prima trasferta stagionale. Sul prato della Unipol Domus i rossoblu e i nerazzurri andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva. Ecco le probabili formazioni secondo Sky Sport.
Qui Cagliari: pochi dubbi per Pisacane
Il Cagliari arriva alla sfida contro l'Inter forte dei tre punti di Parma e di qualche certezza in più. In porta Caprile è inamovibile, in difesa Juan Rodriguez è certo di una maglia da titolare. Al suo fianco, per Sky, ancora Deiola, adattato da Pisacane in difesa in questo avvio di stagione. Occhio però a un possibile esordio di Mina. I terzini saranno Zé Pedro a destra e Obert a sinistra.
A centrocampo il matchwinner del Tardini Alessandro Romano, con l'inglese Winks e Adopo. Sulla trequarti agirà Maldini, affiancato da Fazzini. In attacco Mendy è in vantaggio nel ballottaggio con il nuovo acquisto Kevin Carlos.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Ju. Rodriguez, Deiola, Obert; Romano, Winks, Adopo; Maldini, Fazzini; Mendy.
Qui Inter: Chivu potrebbe confermare lo stesso undici dell'esordio
Sono pochi i dubbi per Chivu. Martinez in porta e Bastoni, Akanji e Bisseck in difesa sono abbastanza certi del posto. Unica incognità potrebbe essere l'esordio dal primo minuto di Stones, che però è ancora dietro nelle gerarchie. A sinistra Dimarco non si tocca, in mezzo lo stesso vale per Calhanoglu, Zielinski e Barella. Jones, che ha convinto in allenamento, andrà in panchina, così come Spence: a destra ancora Diouf.
Davanti il tandem dovrebbe essere composto nuovamente da Lautaro Martinez e Pio Esposito, che alla prima giornata ha convinto davvero tutti. Thuram e Bonny si acconteranno di subentrare nel secondo tempo, con il primo che potrebbe trovare i primi minuti stagionali.
INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro.
Alessandro Savoldi
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