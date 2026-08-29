Nel corso di un recente intervento radiofonico a TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Bonanni ha analizzato la posizione dell'Inter e del Napoli in vista della lotta per lo Scudetto. Per l'ex Lazio e Palermo i nerazzurri godono del favore del pronostico, con i partenopei che tuttavia possono dire la propria.

Bonanni premia l'Inter nel confronto con il Napoli

"Il Napoli ha una squadra ben strutturata ma incompleta. Detto ciò rimane la favorita dopo l'Inter, che a loro volta è avanti a tutti per i valori che hanno aggiunto. L'ambizione dei campani sono però note a tutti".