Nuovo volto in arrivo per l'Inter U23. Secondo quanto riporta LaCasadiC, i nerazzurri avrebbero chiuso per Charlys. Centrocampista classe 2004, brasiliano, arriverebbe in prestito con diritto di riscatto dall'Hellas Verona. Reduce da due prestiti in Serie B nelle ultime due stagioni, uno con la Reggiana e uno con il Cosenza, ha all'attivo anche due presenze in Serie A proprio con gli scaligeri.