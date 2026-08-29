Dopo una lunga rincorsa, Josep Martinez si è preso la porta dell’Inter. Contro il Monza è arrivato il primo vero atto della nuova gerarchia nerazzurra, con Cristian Chivu e la società intenzionati a concedere fiducia al portiere spagnolo dopo due stagioni vissute tra apprendistato e difficoltà. Come ricorda Tuttosport, l’Inter aveva valutato anche altri profili, compreso Guglielmo Vicario, ma alla fine ha preferito evitare un investimento importante nel ruolo e puntare sul giocatore acquistato dal Genoa nell’estate 2024 per circa 14 milioni.Le buone prestazioni nel finale della scorsa stagione, soprattutto in Coppa Italia, e i progressi mostrati ad Appiano hanno convinto il club.

Accanto a Martinez è arrivato Ivan Provedel, portiere esperto e pronto a garantire concorrenza, anche se Chivu continua a evitare gerarchie troppo rigide: "Io parlo di standard ed è lì che bisogna alzare il livello".

Da migliorare il gioco con i piedi

Contro il Monza Martinez non ha avuto particolari responsabilità sul gol subito, ma qualche scelta rischiosa nella costruzione dal basso ha provocato brividi e qualche mugugno a San Siro. Il confronto con Sommer e Onana sarà inevitabile, soprattutto per la qualità nel gioco con i piedi. Il prossimo test arriverà già contro il Cagliari. Per Martinez sarà soltanto il secondo di una lunga serie di esami: la stagione della possibile consacrazione è appena cominciata.