Il mercato dell’Inter non si è mosso soltanto sul fronte degli acquisti. Una parte importante del lavoro della dirigenza nerazzurra ha riguardato infatti le uscite, con diversi giocatori ormai ai margini del progetto che hanno trovato una nuova sistemazione. Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il totale delle operazioni potrebbe garantire al club un incasso potenziale superiore ai 50 milioni di euro. Tra le trattative più significative c’è quella che ha portato Davide Frattesi alla Lazio. Dopo alcuni rallentamenti legati alla situazione finanziaria del club biancoceleste, l’affare è arrivato alla fumata bianca: 5 milioni per il prestito, 3 milioni di bonus, 10 milioni per il diritto di riscatto e il 50% sulla futura rivendita. Un’operazione che, considerando anche una possibile cessione futura del centrocampista, potrebbe avvicinarsi ai 30 milioni complessivi.

Importante anche l’addio di Denzel Dumfries, trasferito per circa 20 milioni di euro. Una cifra contenuta, ma condizionata dalla clausola presente nel contratto dell’olandese. Sul fronte dei giovani, invece, l’Inter ha incassato 7,5 milioni per Akinsanmiro, passato al Monza, mentre Sebastiano Esposito è stato riscattato dal Cagliari per 4 milioni, con una percentuale sulla futura rivendita. Franco Carboni è approdato al Parma per 2,5 milioni. Infine, anche Kristjan Asllani ha salutato l'Inter: il prestito negli Emirati Arabi può fruttare 2 milioni, con altri 5 milioni legati al riscatto. A tutto questo si aggiunge il risparmio derivante dai mancati rinnovi di Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian, quantificato in circa 10,3 milioni netti. Un lavoro sulle uscite che, oltre ad alleggerire la rosa, permette all’Inter di costruire un tesoretto prezioso per le prossime operazioni.