Reazione di gioia e soddisfazione per Yann Sommer e Nicolò Tresoldi, ripresi dal canale ufficiale del Club Brugge in occasione della diretta per i sorteggi del maxigirone di Champions League. In particolare, il portiere svizzero e l'attaccante italiano hanno appreso con euforia l'accoppiamento con l'Inter, la quale ospiterà i belgi in quel di San Siro. L'estremo difensore elvetico sarà uno dei grandi ex di turno.

La reazione di Sommer e Tresoldi al sorteggio di #Inter - Brugge in #ChampionsLeauge pic.twitter.com/2sWSL6qHJx — MexCheFaCose (@MexCheFaCose) August 28, 2026