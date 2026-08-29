Nel momento in cui ha invitato Luis Henrique ad approfondire il discorso con la Roma, l'Inter ha seriamente pensato alla possibilità di inserire una quinta punta in organico. Ipotesi che si è raffreddata da quando il brasiliano, non più nel mirino dei giallorossi, è tornato virtualmente nella rosa nerazzurra. Ne parla Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube. A 3-4 giorni dalla fine del mercato, non sembra ci siano trattative in piedi per un nuovo acquisto. Lo stesso Federico Chiesa non è al centro di discorsi con il Liverpool. Inoltre per lui lasciare un club in cui gioca poco per andare all'Inter dove avrebbe comunque poco spazio non sarebbe un grande vantaggio.

Dopo lo scontro diretto di domenica sera, Cagliari e Inter dovrebbero definire il trasferimento di Yanis Massolin in Sardegna. Per adesso non ci sono i tempi tecnici ma la chiusura dell'operazione avverrà nella prossima settimana. Sarà un prestito con diritto di riscatto. In uscita anche Issiaka Kamate, che andrà all'Atletico Madrid, nella squadra B allenata da Fernando Torres

Niente da fare per il classe 2008 Vuk Pavicevic: l'inserimento di un altro club italiano nella trattativa ha spinto i nerazzurri ad abbandonare la trattativa per il centrocampista montenegrino per non partecipare ad aste.