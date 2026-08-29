Nel momento in cui ha invitato Luis Henrique ad approfondire il discorso con la Roma, l'Inter ha seriamente pensato alla possibilità di inserire una quinta punta in organico. Ipotesi che si è raffreddata da quando il brasiliano, non più nel mirino dei giallorossi, è tornato virtualmente nella rosa nerazzurra. Ne parla Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube. A 3-4 giorni dalla fine del mercato, non sembra ci siano trattative in piedi per un nuovo acquisto. Lo stesso Federico Chiesa non è al centro di discorsi con il Liverpool. Inoltre per lui lasciare un club in cui gioca poco per andare all'Inter dove avrebbe comunque poco spazio non sarebbe un grande vantaggio.
Dopo lo scontro diretto di domenica sera, Cagliari e Inter dovrebbero definire il trasferimento di Yanis Massolin in Sardegna. Per adesso non ci sono i tempi tecnici ma la chiusura dell'operazione avverrà nella prossima settimana. Sarà un prestito con diritto di riscatto. In uscita anche Issiaka Kamate, che andrà all'Atletico Madrid, nella squadra B allenata da Fernando Torres
Niente da fare per il classe 2008 Vuk Pavicevic: l'inserimento di un altro club italiano nella trattativa ha spinto i nerazzurri ad abbandonare la trattativa per il centrocampista montenegrino per non partecipare ad aste.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 01:02 Quinta punta, ipotesi raffreddata. Nessuna trattativa per Chiesa
- 00:00 Attesa per l'Inter europeista. Ma ora testa al Cagliari
- 23:50 Sky - Cagliari-Massolin sempre più vicini, passi in avanti nella trattativa
- 23:36 Vukoje saluta l'Inter: "Orgoglioso di aver indossato questa maglia"
- 23:21 San Siro omaggia Baresi: "Leggenda immortale e inimitabile bandiera"
- 23:06 FIFA, la Namibia si schiera con Infantino: "Fondi ottima cosa per l’Africa"
- 22:51 Serie A, un'altra vittoria per il Milan: Gonçalo Ramos piega il Venezia
- 22:37 Rampulla: "Inter e Napoli, qualche chance in più in UCL di Roma e Como"
- 22:22 UFFICIALE - Roma, arriva Vukoje dall'Inter: le cifre dell'affare
- 22:07 Sky Sport - L'Inter a Cagliari: le probabili formazioni in vista della sfida
- 21:55 SM - Massolin, la trattativa tra Inter e Cagliari in fase avanzata
- 21:52 Genoa, De Rossi esalta l'ex Inter Frattesi: "È quasi unico in Serie A"
- 21:37 Settore giovanile, menù ricco nel week-end: spicca Inter-Empoli U20
- 21:23 U17 battuta dall'Arabia Saudita. Pasqual: "Non esistono gare facili"
- 21:08 Suazo Jr, addio all'Altamura: il figlio di David saluta prima dell'Inter U23
- 20:54 Inter Women, in attacco torna Cambiaghi dalla Juventus
- 20:40 Altamura, Memushaj: "Nell'Inter giovani importanti che faranno grandi carriere"
- 20:26 Moratti: "Cagliari-Inter? Non ci sarà niente di scontato"
- 20:12 Grachev: "Sorteggio, allo Shakhtar non poteva andare peggio"
- 19:57 Michele Franco: "L'Inter ha alzato il livello in ottica Champions"
- 19:43 Vorobey: "Lo Shakhtar può conquistare i punti per evitare i playoff"
- 19:29 Cagliari-Inter, i bookmakers scommettono sui nerazzurri e su Lautaro e Pio
- 19:22 Inter U23, fatta per Charlys in prestito con diritto di riscatto dal Verona
- 19:15 Mkhitaryan volto di US Armenians: "Leggendario fuoriclasse"
- 19:00 Rivivi la diretta! SORTEGGI europei, verso CAGLIARI-INTER, l'ESORDIO di JONES e i RINNOVI più CALDI
- 18:55 Inter, vicino il colpo per la squadra Under 23: in arrivo il 2008 Pavicević
- 18:41 Cagliari-Inter, prima convocazione per Jones. Chivu conferma l'11 del debutto?
- 18:27 Domani Inter U23-Team Altamura al Breda: dove vederla in TV
- 18:17 Sky - Il Cagliari piomba su Yanis Massolin: contatti con l'Inter
- 18:07 Slovan riunito per assistere al sorteggio. Soddisfazione e un po' di delusione
- 17:53 Indagine arbitri, la Procura: Fondazione Jdentità Bianconera non può entrare nel procedimento
- 17:39 U18, Dellafiore: "Scudetto sul petto? Spero non sia una pressione per i ragazzi"
- 17:25 Monza, Juric accoglie Maye: "Mi piace molto, ma deve lavorare tanto"
- 17:11 Quinta punta, quotazioni in ribasso. Le ultime parole vanno in quel senso
- 16:57 Cagliari, K. Carlos: "Inter? Vogliamo dimostrare che non è facile affrontarci"
- 16:50 Qui Cagliari - Sviluppi di gioco e prove su palla inattiva verso l'Inter
- 16:36 UFFICIALE - Zappa al Verona in prestito con obbligo di riscatto condizionato
- 16:23 Inter, da Frattesi ad Asllani: tesoretto da 50 mln di euro grazie alle cessioni
- 16:10 Ribaltone in panchina: un ex Inter allenerà Messi a Miami
- 15:55 Feyenoord, Valente: "UCL un sogno, il sorteggio è fantastico"
- 15:42 UFFICIALE - Fabbian in prestito al Parma fino al 30 giugno 2027
- 15:28 Chiellini: "L'Inter ha un grande vantaggio nella corsa Scudetto"
- 15:14 BVB, Book: "Affronteremo i campioni d'Inghilterra e d'Italia"
- 15:03 Feyenoord, Van den Elshout: "Nessuna squadra sarà facile da battere"
- 14:51 Da sogno di mercato a potenziale incubo: Inter, riecco Yaya Touré
- 14:38 Slovan, Cerepkai: "Affronteremo squadre fortissime, che si tratti del PSG o dell'Inter"
- 14:25 Stoccarda, il CEO Wehrle: "Porteremo il nostro entusiasmo a Milano e Istanbul"
- 14:15 Stones: "Inter sfida perfetta. La difesa a tre è un'opportunità di crescita"
- 14:10 Vukoje saluta l'Inter e passa alla Roma a titolo definitivo: le cifre dell'affare
- 14:05 Sorteggi Conference League, le avversarie dell'Atalanta: c'è l'Ajax
- 13:59 Slovan, Wimmer: "Ci aspetta una bella sfida. Non vediamo l'ora"
- 13:46 Scamacca fa un favore all'Atalanta e al calcio italiano
- 13:35 Zola: "L'Inter può rientrare nella Top 8. Ho fatto due conti e..."
- 13:27 Sorteggi Europa League, ecco le 8 avversarie di Milan e Juventus
- 13:14 BVB, Kovac: "Posso assicurarvi che saremo pronti per l'inizio"
- 13:03 Champions League, la previsione dopo il sorteggio: Inter nella top8
- 12:50 Liverpool, Iraola: "È un sorteggio interessante e difficile"
- 12:45 Chivu: "Jones ha quello che cercavamo. Champions? Il Cagliari è più importante"
- 12:37 BVB, Ricken: "Abbiamo un conto in sospeso con l'Inter"
- 12:25 Shakhtar, Arda Turan: "Calhanoglu è un fratello, ora dovremo sfidarci"
- 12:14 Real Madrid, Butragueno: "Dovremo trattare ogni partita come una finale"
- 12:08 Bruges, Tresoldi: "Dopo il sorteggio ho mandato un vocale a Stankovic"
- 12:00 videoINTER-CALHANOGLU: arriva la SVOLTA? Le parole di MAROTTA aprono uno SCENARIO a SORPRESA
- 11:45 Sommer: "Sarà bello rivedere i ragazzi. La Champions è speciale"
- 11:30 Abodi: "Ritiro appoggio alla FIFA? Sarei stato più cauto, ma è naturale"
- 11:16 Champions, PSG e Real favorite, Inter proposta come outsider dai bookmakers
- 11:02 Ambrosini: "Sorteggio Inter? Non sembra essere andata malissimo..."
- 10:50 Chivu: "Lautaro l'ho visto motivato. Abbiamo già la quinta punta"
- 10:34 Figo: "Caos FIFA, serve trasparenza. Leao? Io sono dell'Inter..."
- 10:20 TS - Thuram, campionato di rincorsa. La ThuLa è ancora titolare, ma...