Potrebbe essere in via di definizione il futuro di Guela Doué. L'esterno francese dello Strasburgo, a lungo cercato dall'Inter come possibile nuovo profilo cui affidare la fascia destra (poi diventata "proprietà" di Spence), sarebbe in trattativa con il Bayer Leverkusen per approdare in Bundesliga. Il prezzo richiesto dai francesi sarebbe lo stesso formulato al tempo ai nerazzurri: 35 milioni di euro. Questo è quanto riportato da Sport Mediaset.