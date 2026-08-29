Yanis Massolin è pronto a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Il club rossoblù ha raggiunto l’intesa con l’Inter per il trasferimento del centrocampista francese classe 2002, reduce dall’esperienza al Modena.

Dettagli e cifre dell'affare

Come riportato da Fabrizio Romano, l'operazione è stata definita sulla base del prestito con diritto di riscatto, fissato a 7 milioni di euro. L’ingaggio del giocatore sarà pagato dal Cagliari.

Come riportato da Sky Sport, nell’accordo è stato inserito anche un controriscatto in favore dell’Inter da 8,5 milioni di euro che manterrà così il controllo sul futuro del centrocampista. Presente anche il 10% sulla futura rivendita del giocatore in caso di permanenza in rossoblù. Il Cagliari è al lavoro per organizzare le visite mediche per il classe 2002. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 14:20
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.