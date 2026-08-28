Prosegue il processo di riatletizzazione di Djed Spence, che anche oggi, alla Pientina, si è dedicato a un lavoro personalizzato con l'obiettivo di mettersi a disposizione di Cristian Chivu almeno per Inter-Napoli del prossimo 5 settembre. Come già anticipato, l'ex giocatore del Tottenham non parteciperà alla trasferta di Cagliari di domenica sera, al contrario dei due connazionali: John Stones sarà regolarmente arruolato, come già accaduto contro il Monza, mentre Curtis Jones strapperà la prima convocazione dopo essersi allenato bene nel corso di tutta questa settimana. 

Quanto alle scelte di formazione in vista della sfida dell'Unipol Domus, non è escluso che venga riproposto in blocco l'11 titolare che si è visto al debutto sabato scorso. La rifinitura di domani, in tal senso, aiuterà a capire le intenzioni del tecnico romeno.  

Sezione: Focus / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 18:41
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.