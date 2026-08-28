Per la seconda volta in tre anni, lo Stoccarda giocherà in UEFA Champions League. Nella stagione 2026/2027, il club di Cannstatt si confronterà con l'élite del calcio europeo. L'attesa per la massima competizione europea per club è altissima e, dopo il sorteggio tenutosi a Monaco ieri sera è ormai chiaro chi affronterà il VfB. In casa, alla MHP Arena, la squadra ospiterà Atletico Madrid, Club Brugge, Lille e Viking Stavanger; in trasferta affronterà Inter, PSV Eindhoven, Galatasaray Istanbul e Slovan Bratislava. Ecco a seguire i commenti della dirigenza ai canali ufficiali del club tedesco:
Alexander Wehrle, CEO del VfB Stuttgart, ha dichiarato: “Non vediamo l'ora che inizi la Champions League e le magiche serate che promette a Cannstatt e in tutta Europa. I nostri avversari nella fase a gironi ci garantiranno trasferte emozionanti, ad esempio a Milano e Istanbul, dove porteremo il nostro entusiasmo e i nostri valori in tutta Europa con migliaia di tifosi provenienti da tutta la regione del VfB. In casa, a Stoccarda, ci presenteremo come padroni di casa esemplari. E ovviamente, vogliamo vincere ogni partita".
Fabian Wohlgemuth, direttore sportivo del VfB Stuttgart, ha aggiunto: "La nostra attesa per la Champions League è cresciuta ulteriormente dopo il sorteggio. Affronteremo alcuni dei nomi più importanti del calcio europeo per club, come Inter, Atletico Madrid e Galatasaray Istanbul. Ci aspettano trasferte entusiasmanti e non vediamo l'ora di vivere fantastiche serate di calcio nella nostra MHP Arena. Faremo tutto il possibile per rappresentare al meglio il VfB Stuttgart sul palcoscenico europeo. La qualità dei nostri avversari è evidente dal fatto che affronteremo diverse squadre campioni nazionali in carica".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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