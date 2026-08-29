Giunti alla vigilia della sfida valida per la 2ª giornata di Serie A tra Cagliari e Inter, il tecnico isolano Fabio Pisacane ha presenziato in conferenza stampa per presentare la partita contro i nerazzurri.

Cagliari-Inter, le parole di Pisacane nella conferenza stampa della vigilia

Come si affronta una squadra come l'Inter?

"Affrontiamo i campioni d’Italia e conosciamo il loro valore: vogliamo essere comunque riconoscibili. Questa è una partita da bollino rosso ma non c’è nessuna partita scontata. Bisogna solo alzare il nostro livello e aumentare concentrazione, sacrificio e dedizione. Nella prima partita il Monza ha fatto una buona partita contro di loro, poi è emersa la qualità dei nerazzurri e la partita è cambiata".

Come sta Mina?

"È un giocatore importante. Ha fatto 20 giorni buoni e si è allenato molto bene: vedremo nella rifinitura di domani. Una squadra come la nostra necessita del sudore di ogni singolo giocatore e lui in queste partite si sente. La squadra ha fatto un pre-campionato importante".

Che sensazioni vi ha lasciato la partita vinta contro il Parma?

"Quella partita ci ha dato fiducia, ma contro i nerazzurri dovremo avere una ferocia e un'intensità diversa perché qui diminuisce il margine di errore. A Parma potevamo gestire meglio qualche situazione nell’ultima porzione di campo. Abbiamo fatto una buona partita ma non vuole dire che questo è il nostro standard. Dobbiamo fare sempre tutto in base all’avversario e in base alle nostre possibilità".