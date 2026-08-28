Lo Slovan Bratislava sapeva che la Champions League sarebbe stata complicata per una realtà non di primo piano nel palcoscenico europeo, ma nei giocatori emerge grande entusiasmo per le sfide che il sorteggio di ieri ha presentato alla squadra slovacca, tra cui quella interna contro l'Inter. "È vero che, soprattutto nelle partite in casa, potrebbe essere la nostra più grande occasione per fare punti", ha dichiarato l'attaccante Roman Čerepkai subito dopo il sorteggio, rivelando anche di avere le sue squadre preferite: "Erano Real Madrid e Barcellona. Tuttavia, anche le altre squadre che affronteremo sono fortissime. Che si tratti del PSG in trasferta o dell'Inter in casa. Abbiamo ancora grandi partite davanti a noi. Sono molto soddisfatto, non vedo l'ora di giocare in casa davanti alla mia famiglia, di giocare con gli amici contro avversari di questo calibro. Ma aspetto soprattutto la partita di Parigi. Sta succedendo tutto così in fretta. Non so se me ne rendo conto, ma solo due settimane fa non pensavo a una cosa del genere. È bellissimo".

"Abbiamo squadre molto forti fin dalla prima fascia, abbiamo il Paris Saint-Germain, ci ho già giocato contro e ho perso 0-3. C'è un'atmosfera fantastica al Parc des Princes, non vedo l'ora di giocare questa partita. Personalmente volevo il Liverpool, non mi interessava il resto", ha aggiunto il capitano della squadra slovacca, Andraž Šporar.

Peter Pokorný ha davanti a sé anche il suo debutto nella competizione per club più prestigiosa al mondo, e sperava di giocare contro il suo connazionale Stanislav Lobotka: "Abbiamo il LASK Linz, c'è il Lille, contro cui Slovan ha già giocato in passato. Ci sono il Betis, lo Shakhtar, sono squadre interessanti. Sulla carta non siamo forti come avremmo potuto essere, ma è pur sempre la Champions League. Ci concentreremo su noi stessi e se giocheremo come abbiamo fatto finora, avremo qualcosa per cui lottare. Volevo assolutamente giocare contro il Barcellona, ​​il Liverpool e Stan Lobotka con il Napoli", ha sospirato il centrocampista, il cui desiderio non si è avverato, ma ha cercato di trovare il lato positivo: "D'altra parte, posso dire che potremmo ottenere dei punti. Se avessimo giocato contro questi avversari, probabilmente sarebbe stato tutto più chiaro sulla carta. Vogliamo assolutamente ottenere punti".