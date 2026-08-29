Cambio di scenario per Vuk Pavicevic. Nonostante una trattativa arrivata a uno stadio avanzato, l’Inter ha deciso di non procedere con l’acquisto del giovane centrocampista montenegrino destinato inizialmente al progetto U23. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro si è infatti tirato fuori dalla corsa per il classe 2008, aprendo così la strada all’Atalanta.

L’Inter rinuncia dopo i contatti avanzati

Pavicevic era stato individuato come un profilo interessante per rinforzare in prospettiva la seconda squadra interista, ma nelle ultime ore la società ha scelto di non portare a termine l’operazione. Una decisione che modifica completamente gli equilibri della trattativa, considerando che fino a poco tempo fa l’Inter sembrava molto vicina alla chiusura. A sfruttare il passo indietro nerazzurro potrebbe essere proprio l’Atalanta, che secondo Romano è ora in testa alla corsa per il centrocampista.

Il club bergamasco sta lavorando per completare l’operazione e portare Pavicevic in Italia, puntando su uno dei talenti più giovani del panorama montenegrino. Il futuro del classe 2008 sembra quindi destinato a essere comunque in Serie A, ma non con la maglia dell’Inter.