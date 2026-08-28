Javier Zanetti parla a TNT Sports Mexico a seguito dei sorteggi di Champions League che hanno permesso di conoscere le prossime rivali dei nerazzurri nella massima competizione europea per club.

Che sensazione lascia questo sorteggio?

"Positiva, troviamo rivali importanti come Real, Liverpool, Borussia Dortmund. La Champions è fondamentale, speriamo di andare molto lontano".

Di recente avete perso due finali. C'è voglia di rivincita?

"Sempre. Ci siamo andati molto vicini, ci è mancato poco, ma il calcio è questo. Speriamo di rifarci presto".

Di Lautaro si parla per un possibile trasferimento in Spagna.

"No, Lautaro sta molto bene nell'Inter, è molto felice ed è il nostro capitano".