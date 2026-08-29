L’Inter prepara la trasferta di Cagliari affidandosi ancora alla coppia formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu sembra infatti intenzionato a confermare l’attacco visto contro il Monza, mentre Marcus Thuram, non ancora al massimo della condizione dopo un’estate complicata, dovrebbe trovare spazio soltanto a gara in corso.

Lautaro e Pio ancora insieme

La scelta nasce anche dalle ottime risposte offerte dai due attaccanti. Esposito ha iniziato la stagione mostrando personalità e capacità di dialogare con il capitano, mentre Lautaro resta il punto di riferimento offensivo della squadra. Il Cagliari, inoltre, rappresenta un avversario particolarmente gradito all’argentino: 12 gol in 12 partite contro i rossoblù e reti nelle ultime trasferte sull’isola. Anche Pio conserva un ricordo speciale della Sardegna, dove realizzò il suo primo gol in Serie A.

Pavard e Sucic le possibili novità

Chivu vuole dare continuità anche al resto della formazione. Rispetto al debutto contro il Monza, le principali novità potrebbero essere Pavard in difesa e Sucic a centrocampo. Tra i nuovi inglesi, Curtis Jones dovrebbe andare in panchina con la possibilità di debuttare nella ripresa. John Stones non sembra ancora destinato alla titolarità, mentre Djed Spence è più indietro nella preparazione e potrebbe saltare anche la successiva sfida con il Napoli. Il messaggio di Chivu resta chiaro: nessun "titolarissimo", ma una rosa nella quale la competizione interna dovrà alzare il livello generale.