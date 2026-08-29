Curtis Jones è pronto a entrare davvero nell’Inter. Dopo aver seguito dalla tribuna l’esordio contro il Monza, il centrocampista inglese dovrebbe trovare i primi minuti in campo nella trasferta di Cagliari, con la maglia numero 21. Difficile immaginarlo subito titolare, come scrive Tuttosport, anche perché Chivu sembra orientato a confermare l’undici iniziale della prima giornata, ma l’ex Liverpool ha lavorato per tutta la settimana con il gruppo e si è inserito rapidamente.

Chivu: "Jones sa fare cose che non avevamo"

Il tecnico nerazzurro ha spiegato perché abbia insistito tanto per il suo arrivo. "Sa fare tante cose che non avevamo. È bravo in progressione, ma anche in manovra: sa costruire e finalizzare". Per Chivu, il mercato ha avuto proprio questo obiettivo: "Eravamo già felici della squadra che avevamo, ma abbiamo cercato di alzare il livello".

Lautaro leader, nessun dualismo Thuram-Esposito

Il tecnico ha poi ribadito la centralità di Lautaro Martinez: "È il nostro capitano, l’ho visto motivato e con le giuste ambizioni". Nessun caso invece tra Marcus Thuram e Pio Esposito: "Non abbiamo titolari fissi. Pio è importante, deve pensare solo a crescere". Sul mercato offensivo, infine, Chivu ha ricordato di avere già diverse alternative, citando anche Lavelli, Mosconi e Idrissou. Un segnale che l’eventuale quinta punta resta più un’opportunità che una necessità assoluta.