La Uefa ha diramato in giornata i calendari della prima fase della Champions League. Per l'Inter di Chivu esordio di fuoco sul campo del Real Madrid di Mourinho, mentre l'ultima delle 8 partite sarà in casa dello Slovan Bratislava. Ma come si incastrano i match di Champions League con le partite di Serie A? Ecco la panoramica.

Settembre
Inter-Napoli
Real Madrid-Inter
Inter-Udinese

Ottobre
Inter-Parma
Inter-Club Bruges
Bologna-Inter
Inter-Shakhtar
Inter-Fiorentina

Novembre
Milan-Inter
Feyenoord-Inter
Inter - Como
Atalanta-Inter
Inter-Stoccarda
Inter-Genoa

Dicembre
Frosinone-Inter
Dortmund-Inter
Inter-Torino

Gennaio
Parma-Inter
Inter-Liverpool
Inter-Venezia
Slovan Bratislava-Inter
Napoli-Inter

Sezione: Focus / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 14:42
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.