L'Inter continua la preparazione in vista della sfida di domani contro il Cagliari, valida per la seconda giornata di Serie A. Come riportato da Sky Sport, Curtis Jones ha svolto regolarmente l’allenamento con il gruppo e sarà quindi convocato da Chivu per la trasferta in Sardegna.

Due assenti in gruppo

Tutti a disposizione del tecnico nerazzurro, ad eccezione di Djed Spence e Yanis Massolin. Il primo sta completando il percorso di riatletizzazione dopo il Mondiale, mentre il francese sembra essere proprio destinato al Cagliari in questi ultimi giorni di mercato.

Sezione: Focus / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 13:17
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.