Nuovo talento internazionale per il settore giovanile dell’Inter. Il club nerazzurro ha ingaggiato Jokubas Zebrauskas, 16enne cresciuto nell’academy dello Zalgiris Vilnius. Il giocatore si era recato in Italia alcune settimane fa per firmare il contratto e, completate le procedure relative al trasferimento internazionale, è stato ora ufficialmente registrato dall’Inter. Nella scorsa stagione Zebrauskas ha giocato con l’Under 16 dello Zalgiris ed è stato convocato anche dalla Nazionale lituana U16. Alla fine del 2025 aveva inoltre sostenuto un periodo di prova con il Sassuolo.

Le prime parole da nerazzurro

"Quello dell'Inter è un nome enorme, non soltanto nel calcio europeo ma mondiale. Sapevo di essere seguito e c’erano stati dei contatti, ma è stata comunque una grandissima emozione", ha raccontato il giovane. "Dovrò vivere in un altro Paese, dove non conosco nessuno e si parla un’altra lingua. Ma penso di potercela fare".

Gli obiettivi sono già ambiziosi: "Adesso sogno di arrivare nella prima squadra dell’Inter, essere convocato nella Nazionale maggiore della Lituania e vincere dei titoli".