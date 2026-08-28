Per Tobias van den Elshout il sorteggio di Champions League ha subito riservato una partita speciale. Il centrocampista del Feyenoord affronterà il Barcellona con la sua squadra, un club con cui la sua famiglia ha un legame particolare. Sua madre, infatti, ha lavorato in passato proprio nel top club spagnolo. "È davvero bello guardare un pareggio in questo modo, mentre normalmente si sta seduti a casa sul divano. In Champions League, nessuna squadra sarà facile da battere, perché questo è il palcoscenico più importante - ha dichiarato a Feyenoord ONE -. Sarà dura, ma speriamo di ottenere più punti possibili. Quando abbiamo visto il Barcellona sullo schermo, siamo letteralmente saltati in piedi".

Van den Elshout e Valente hanno guardato il sorteggio insieme in attesa della conferenza stampa. Anche all'interno della squadra, i giocatori si sono tenuti in contatto tra loro durante la cerimonia. "Hanno guardato il sorteggio in piccoli gruppi. Naturalmente, tutti sono molto emozionati all'idea di giocare in Champions League".