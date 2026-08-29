Potrebbe non essere ancora arrivato il momento di vedere finalmente Djed Spence con la maglia dell’Inter. Come chiarisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’esterno inglese acquistato come erede di Denzel Dumfries, è al momento ancora indietro di condizione per un piccolo infortunio pregresso. Gli occorrerà più tempo per rimettersi in forma. Secondo la rosea non sarà certamente convocato per il Cagliari e probabilmente salterà anche la sfida contro il Napoli. Cristian Chivu aspetta il suo contributo nel medio termine, ma intanto si considera ben coperto dall’esplosione di Andy Diouf.