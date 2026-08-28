Christian Chivu ha rilasciato altre dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a due giorni dalla sfida di campionato contro il Cagliari (QUI LE ALTRE PAROLE).

"Dobbiamo imparare a prendere partita per partita, consapevoli che non possiamo essere perfetti e che la strada davanti a noi è lunga. Il nostro obiettivo è quello di mantenere il livello di competitività forte, delle ambizioni che abbiamo per questa stagione. Eravamo già contenti della rosa della scorsa stagione, non a caso abbiamo vinto due trofei. Ora cerchiamo di mantenere con i nuovi acquisti il livello e alzarlo un po’ e migliorarci".

Il colpo Jones

Spazio poi all'acquisto di Jones. "Lui sa fare tanto, ha caratteristiche che magari non avevamo - spiega -. Il suo profilo è molto simile alle nostre idee, alle abitudini di questa squadra. Noi cercavamo uno bravo in progressione, bravo a gestire la palla, in costruzione e in finalizzazione".

Doppio fronte

Tra Scudetto e Champions. "Sulla carta sono sempre quelle le squadre che partono come favorite in Italia, ma mi preoccupo solo della mia squadra. Noi vogliamo essere competitivi anche in Champions, ma dobbiamo mandare un segnale già contro il Cagliari, che per me è la partita più importante", aggiunge.

Il consiglio a Pio

Si chiude con il capitolo Esposito. "Non deve avere l’ossessione di andare a trovare il consenso di qualcun altro, rischia di perdere il suo obiettivo che è la crescita - conclude Chivu -. Ha tanti margini, non deve niente a nessuno perché è bravo nell’essere umile, nella cultura del lavoro e nel migliorare il gruppo e se stesso".