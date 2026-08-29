Dopo l’importante vittoria ottenuta sul campo del Parma, il Cagliari si prepara alla sfida contro l’Inter, in programma domenica 30 agosto alle 20.45. Alla vigilia del match, l’allenatore del Cagliari ha aperto la conferenza stampa con un aggiornamento sulle condizioni dell'attaccante Trepy, dimesso dall’ospedale di Sassari dopo il ricovero in seguito al grave episodio che ne aveva reso necessario il ricovero in Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata.
“Trepy è stato dimesso dall’ospedale di Sassari. Ringrazio tutti i medici per il lavoro svolto e per le cure prestate. Adesso speriamo che possa tornare il prima possibile a fare ciò che ama. Ha comunque iniziato il suo percorso di riabilitazione”, ha dichiarato il tecnico.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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