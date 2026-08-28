Dopo aver battuto il Monza, l'Inter non si ferma: prossima tappa Cagliari, dove domenica sera è prevista la seconda uscita stagionale dei ragazzi di Cristian Chivu. In vista della sfida tra rossoblu e nerazzurri, ha parlato a TuttoCagliari.net l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti. Icona della storia del club e dell'interismo, ecco le sue dichiarazioni.

Moratti: "Partita non scontata. Non sottovaluterei il peso dei due reparti avanzati"

Che partita sarà, quella di domenica, per Massimo Moratti? Ha risposto così: "Il Cagliari ha sicuramente delle chance significative di fare risultato, anche perché a inizio stagione le sorprese sono sempre dietro l’angolo. L’Inter ha cominciato l’annata nel migliore dei modi, è vero, ma anche i rossoblù hanno debuttato con un convincente successo a Parma e hanno fatto intravedere delle buone trame di gioco. Per cui credo che domenica sera di scontato non ci sarà proprio niente: più di questo è difficile dire e prevedere. Soprattutto, ripeto, ora che siamo a inizio stagione".

Poi, interrogato su quello che potrebbe essere il punto chiave del campo a livello tattico, ha risposto: "Il dominio del centrocampo sarà senz’altro molto importante. Ma non sottovaluterei il peso dei due reparti avanzati: anche il Cagliari sa rendersi pericoloso coi suoi attaccanti e con le sue ali, quindi ci sono tutti i presupposti per assistere a un match aperto e divertente".