Mercato sostanzialmente chiuso in entrata per l'Inter. Come scrive La Gazzetta dello Sport, al momento Marotta e Ausilio non prevedono movimenti importanti. La trattativa per portare Luis Henrique alla Roma si è raffreddata e difficilmente dovrebbe riaprirsi. L’Inter si considera quindi sostanzialmente completa, pur restando pronta a valutare eventuali occasioni dell’ultima ora. Chivu gradirebbe un esterno offensivo con caratteristiche simili a Moussa Diaby, ma i numeri della rosa rendono complicato un ulteriore innesto. Intanto Massolin è vicino al Cagliari, anche se la sua partenza non dovrebbe modificare le strategie nerazzurre.