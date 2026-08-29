L’Inter si avvicina alla trasferta di Cagliari con poche incognite di formazione. Anche il Corriere dello Sport sottlinea infatti come Cristian Chivu sembri infatti orientato a confermare gran parte dell’undici che ha debuttato brillantemente contro il Monza, conquistando i primi tre punti della stagione. Una settimana fa avevano trovato spazio a gara in corso John Stones e Aleksandar Stankovic. Stavolta l’attenzione sarà soprattutto su Curtis Jones, che indosserà ufficialmente la maglia numero 21 ed è pronto per la prima convocazione.

Jones pronto, Spence aspetta

Il centrocampista inglese potrebbe trovare spazio nella ripresa, mentre per Djed Spence servirà ancora qualche giorno. L’esterno sta completando il lavoro atletico e, salvo sorprese, dovrebbe essere pronto per la terza giornata contro il Napoli a San Siro. In attacco la coppia favorita resta quella composta da Lautaro Martinez e Pio Esposito. Marcus Thuram, rimasto in panchina per tutta la prima giornata, proverà invece a ritagliarsi spazio a gara in corso.

Lautaro cerca anche il primo gol stagionale.

Dopo la rifinitura mattutina, l’Inter partirà nel pomeriggio per la Sardegna. Chivu vuole evitare quanto accaduto un anno fa, quando alla vittoria larga all’esordio seguì il ko contro l’Udinese. L’obiettivo è quindi dare continuità al poker rifilato al Monza e costruire subito una partenza più solida in campionato.