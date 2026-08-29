L’Inter si prepara alla sfida contro il Cagliari senza novità rispetto all’undici visto contro il Monza. Come riportato da Sportmediaset, in attacco sarà confermata la coppia formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito, mentre Thuram partirà dalla panchina con l’obiettivo di entrare a gara in corso.

I tre inglesi

Con Thuram ci saranno anche Stones e Curtis Jones, entrambi inizialmente in panchina. Il centrocampista inglese spera di trovare spazio e fare il suo esordio in maglia nerazzurra.

Sulla fascia destra dovrebbe agire Diouf, mentre Spence resterà ad Appiano Gentile. L’ex Tottenham punta a rientrare tra i convocati in vista della sfida contro il Napoli.

Sezione: Focus / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 14:27
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.