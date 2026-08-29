Nel corso di una recente intervista concessa a Il Mattino, il centrocampista Antonio Vergara ha operato ad un confronto di valori tra il suo Napoli e l'Inter, menzionando come - al momento - non vi siano eccessive differenze tra le due squadre.

Vergara sfida l'Inter

"In Serie A ci sono otto squadre molto forti che competono per il titolo. Differenze tra noi e i nerazzurri? Al momento ne vedo zero perché abbiamo gli stessi punti in classifica ed è quest'ultima che conta. Parliamo di Scudetto tra di noi? No, ma non è scaramanzia: dobbiamo lavorare senza pensarci".