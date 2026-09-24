Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin torna all'attacco. Nel mirino, ancora una volta, Gianni Infantino e la sua gestione della FIFA. Il numero uno della confederazione europea ha affidato le sue parole a un videomessaggio, trascorso durante il Portugal Football Summit. "Non tutti mettono il gioco al di sopra delle proprie ambizioni", ha iniziato Ceferin. "La fiducia nel calcio si basa su tre pilastri: unità, trasparenza e una governance che serva molti e non pochi. Negli ultimi tempi, tutte e tre sono queste cose state ignorate da chi aveva giurato di proteggerle. Il progetto che ha fatto crollare l’unità del calcio mondiale può essere stato abbandonato, ma la fiducia che ha spezzato non è tornata. E ora è nostro compito ricostruirla".

Pur non nominando direttamente Infantino, è chiaro il destinatario di questo messaggio. Il "progetto" menzionato da Ceferin è senza dubbio la FFE, Forward Entreprise della FIFA, annunciato durante l'estate. Lo scopo di questo nuovo ente era quello di cedere a investitori privati una porzione dei diritti commerciali della FIFA pari al 20%, inclusi i diritti sui Mondiali. Dopo la forte opposizione della UEFA stessa, della AFC e della CONCACAF, la proposta era stata ritirata nel giro di poche settimane. Intanto, Infantino non ha intenzione di dimettersi dal ruolo di presidente della FIFA. Lo svizzero ha infatti annunciato la sua intenzione a proseguire nel percorso e guarda dritto verso le elezioni del prossimo 18 marzo.