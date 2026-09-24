Jamie Leweling poteva essere ul gran colpo finale del mercato della Roma, che ha davvero provato a regalarlo a Gian Piero Gasperini. Alla fine però è prevalsa la volontà del giocatore, che ha scelto di rimanere allo Stoccarda. E comunque la richiesta del club tedesco è sempre stata di 40 milioni di euro, cifra non certo facilmente accessibile soprattutto negli ultimi giorni di finestra di mercato.

Non solo la Roma: anche l'Inter, rivela TMW, ha effettuato un sondaggio per l'esterno tedesco nativo di Norimberga, considerato il profilo ideale per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu, anche per la sua versatilità su tutto il fronte offensivo. La classica occasione che può arrivare all'improvviso e da cogliere al volo. Ma non c'erano le condizioni per proseguire i discorsi.