Il tecnico Gianni De Biasi, intervenuto su TMW Radio, ha parlato della lotta al vertice, facendo un'analisi globale sul torneo di A: "E' un campionato interessante. Hai tre squadre in testa, credo che il Frosinone che batte il Como con una partita di grande livello ti fa capire quanto si è vicini lì davanti. Forse o si è alzato sotto il livello o si è uniformato sopra. Forse sarà un campionato molto combattuto. La Roma è cresciuta, con questa intensità può creare problemi a tutti, l'Inter ha più potenzialità. Juve e Milan? Sono lì che fanno da corollario, potrebbero arrivare nelle prime quattro".