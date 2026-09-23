"Non vedo l'ora che arrivi domani sera. È qualcosa di davvero speciale per me perché questa è la mia nuova casa. So che le sfide tra queste due squadre sono sempre state grandi partite e probabilmente sarà così anche domani". Così Marc-André ter Stegen, parlando in sala stampa, alla vigilia di Paesi Bassi-Germania, gara per la prima giornata di Nations League.

Il portiere dell'Ajax ha parlato positivamente del nuovo corso inaugurato dal ct Jurgen Klopp, che per i quattro impegni in calendario ha deciso di convocare ben 44 giocatori: "Ci sono molti volti nuovi ed è interessante percepire un'energia diversa. Questo non significa che prima fosse meglio o peggio. La squadra deve trovare la sua identità e l'allenatore vuole farsi un'idea chiara della situazione. Trovo molto interessante questo approccio di convocare tanti giocatori per conoscerli meglio e capire le loro caratteristiche". .