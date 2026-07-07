Lautaro Martinez potrebbe partire dalla panchina nella sfida di oggi alle 18.00 italiane tra Argentina ed Egitto, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, sarebbero "tre i principali dubbi di formazione: Tagliafico è tornato e potrebbe prendere il posto di Medina, comunque positivo fino a qui. Poi il centrocampo, con Paredes che è in ballottaggio con Almada e Gonzalez per un posto da titolare, a quel posto sarebbe Mac Allister a spostarsi sulla sinistra, con De Paul a destra e Fernandez a fare coppia centrale. Infine davanti, perché Julian Alvarez per la prima volta può sostituire Lautaro Martinez dal primo minuto, con la staffetta che resterà nel piano partita, a meno che non si complichi".