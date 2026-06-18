Era il 18 dicembre 2012 quando l'Inter affrontò l'Hellas Verona al Meazza per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita conclusasi sul 2-0 per i nerazzurri, che però è entrata nella storia del calcio italiano per una ragione: Rodrigo Palacio, all'epoca attaccante dell'Inter (e che attaccante), terminò la gara tra i pali, con i guanti da portiere, dopo l'infortunio di Luca Castellazzi. L'allenatore Andrea Stramaccioni aveva esaurito le sostituzioni e fu el Trenza a candidarsi per il cambio ruolo. Atto di presenza? Macché: Palacio si esibì in una parata decisiva su un colpo di testa di Daniele Carrozza, proteggendo così il doppio vantaggio.

Emulare el Trenza

Un'impresa sportiva che non passò inosservata agli occhi dei tifosi interisti, tra questi anche un 18enne Ivan Provedel che, mentre cresceva come portiere, pubblicò su Facebook il tuffo dell'argentino definendolo 'idolo'. E chissà se in quel periodo, con la testa, già sognava di poterlo emulare al Meazza. A meno di 14 anni di distanza potrà finalmente farlo, dopo l'accordo trovato tra Inter e Lazio ieri pomeriggio per il suo trasferimento a Milano. Magari, nei prossimi mesi, un altro giovane portiere commenterà sui social l'immagine di un suo grande intervento a difesa della porta nerazzurra, proprio come lui fece con Palacio.