Il volto non particolarmente entusiasta di Gianni Rava, agente di Ivan Provedel, dopo l'incontro in sede a Milano con l'Inter non era casuale. Infatti il summit con la dirigenza nerazzurra per discutere del trasferimento del portiere ai campioni d'Italia non è andato al 100% come sperava. Non per mancanza di unione di intenti con il club di Viale della Liberazione, bensì per un'altra ragione più delicata, come ha potuto veerificare FcInterNews.it.

DISTANZA SIGNIFICATIVA

L'intesa sul contratto è presto fatta, all'estremo difensore friulano è stato offerto un biennale con opzione per il terzo anno. a circa 1,5 milioni di euro più bonus a stagione. Quello che manca, ed è ancora così, è l'intesa con la Lazio. Nella call con la dirigenza biancoceleste infatti non è stato trovato un punto d'incontro e la distanza è decisamente importante. La Lazio chiede infatti 5 milioni per liberare Provedel, nonostante abbia un solo anno di contratto. L'intenzione dell'Inter è invece un'operazione praticamente gratuita, aggiungendo bonus per arrivare intorno ai 2-3 milioni di euro, replicando così la trattativa per Francesco Acerbi. Pertanto, fumata grigia dopo l'incontro in sede di oggi pomeriggio. Per vedere Provedel all'Inter, sempre che alla fine della storia ci sia un lieto fine, bisognerà ancora aspettare.