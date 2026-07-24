Vacanze finite e primo giorno di lavoro in arrivo per tre dei reduci dell'ultimo Mondiale. Domani, infatti, Petar Sucic, Hakan Calhanoglu e Ange-Yoan Bonny cominceranno infatti il lavoro in vista della prossima stagione. I calciatori nerazzurri, secondo quanto appurato da FcInterNews, inizieranno la nuova stagione lavorando ad Appiano Gentile per poi presumibilmente aggregarsi al resto del gruppo in vista del viaggio per le partite in programma a Hong Kong e Perth.

Simone Togna